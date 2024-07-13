закрыть
13 июля 2024, суббота, 4:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шеф Пентагона поговорил по телефону с министром обороны РФ

  • 13.07.2024, 4:56
Шеф Пентагона поговорил по телефону с министром обороны РФ
Ллойд Остин

Второй раз за месяц.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщила официальный представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх в ходе брифинга. 

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, отметила она. Остин во время беседы заявил о важности сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других подробностей Сингх не раскрыла, однако подчеркнула приверженность Пентагона продолжению диалога на уровне министров обороны двух стран.

Информацию о телефонной беседе подтвердили в Минобороны РФ. «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — написало ведомство в телеграм-канале.

В последний раз Остин и Белоусов созванивались в конце июня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников