Шеф Пентагона поговорил по телефону с министром обороны РФ
- 13.07.2024, 4:56
Второй раз за месяц.
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщила официальный представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх в ходе брифинга.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, отметила она. Остин во время беседы заявил о важности сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других подробностей Сингх не раскрыла, однако подчеркнула приверженность Пентагона продолжению диалога на уровне министров обороны двух стран.
Информацию о телефонной беседе подтвердили в Минобороны РФ. «По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — написало ведомство в телеграм-канале.
В последний раз Остин и Белоусов созванивались в конце июня.