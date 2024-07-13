Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области2
- 13.07.2024, 8:27
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Произошло возгорание, идет черный дым.
Около 04:00 13 июля нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области России атаковали дроны. В результате попаданий вспыхнул пожар, которому присвоили 3 ранг, в небо взвился черный дым, пишет OBOZ.UA.
О взрыве сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уверил, что погибших и пострадавших нет. К борьбе с огнем россияне привлекли 49 человек и 14 единиц техники.
Как пишут росСМИ, обломки сбитого ПВО беспилотника упали на территорию предприятия, где хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
По словам очевидцев, около 4 утра прогремел один взрыв, после чего они заметили столб дыма со стороны нефтебазы.