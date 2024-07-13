Доноры демократов заморозили $90 млн, пока Байден не снимется 6 13.07.2024, 10:17

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Замороженные взносы включают в себя несколько восьмизначных чеков.

Несколько крупных доноров Демократической партии США заморозили до 90 миллионов долларов пожертвований, пока нынешний президент США Джо Байден не откажется идти на второй срок. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Кампанию Байдена ведет продемократическая группа Future Forward, собирающая пожертвования на свою деятельность. Один из ее доноров рассказал NYT, что после неудачных для 81-летнего Байдена дебатов в конце июня группа неоднократно обращалась к нему с предложением сделать взнос, но он и его друзья «воздержались». По словам двух других собеседников газеты, говоривших на условиях анонимности, замороженные взносы включают в себя «несколько восьмизначных чеков».

Future Forward отказалась комментировать информацию о заморозке взносов, сказав, что ожидает возвращения спонсоров, как только разрешится «текущая неопределенность».

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки, в том числе со стороны законодателей-демократов и доноров, звучат все громче. Сам Байден объяснил свое слабое выступление на дебатах, во время которых выглядел несобранным и забывчивым, простудой и утомлением. Себя он называет лучшей кандидатурой, чтобы победить Дональда Трампа , баллотирующегося от Республиканской партии.

Утечка результатов опроса, проведенного центром, связанным с Future Forward, на которые ссылается NYT, показала, что благосклонность избирателей к Байдену ниже, чем у любой его реальной альтернативы: вице-президента Камалы Харрис , губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома или губернатора Мичигана Гретхен Уитмер .

Большинство публичных опросов, проведенных после дебатов, показывают, что Байден проигрывает Трампу, но выглядит все же сильнее других возможных кандидатов от Демократической партии. За исключением жены бывшего президента США Барака Обамы – Мишель , но она о своем желании баллотироваться не заявляла.

Кандидата на президентские выборы Демократическая партия должна утвердить в августе. Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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