Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в России 13.07.2024, 12:19

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Накануне такой же лайнер разбился под Москвой.

В России самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска в Минеральные Воды, совершил аварийную посадку, сообщает телеграм-канал 112. Накануне, 12 июня, лайнер такой же модели разбился в окрестностях Москвы.

По информации телеграм-канала 112, у совершившего аварийную посадку в Минеральных Водах воздушного судна отказал генератор. На борту находились 103 человека.

Сообщается, что рейс выполняла авикомпания «Азимут». Самолет благополучно приземлился в 10.21 по местному времени.

Напомним, в пятницу 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной в Московской области, на борту находились три члена экипажа — они погибли.

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