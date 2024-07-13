Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в России
- 13.07.2024, 12:19
- 3,658
Накануне такой же лайнер разбился под Москвой.
В России самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска в Минеральные Воды, совершил аварийную посадку, сообщает телеграм-канал 112. Накануне, 12 июня, лайнер такой же модели разбился в окрестностях Москвы.
По информации телеграм-канала 112, у совершившего аварийную посадку в Минеральных Водах воздушного судна отказал генератор. На борту находились 103 человека.
Сообщается, что рейс выполняла авикомпания «Азимут». Самолет благополучно приземлился в 10.21 по местному времени.
Напомним, в пятницу 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 разбился под Коломной в Московской области, на борту находились три члена экипажа — они погибли.