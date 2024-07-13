ГУР: Россияне раздражены планами Кремля 2 13.07.2024, 12:37

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Ресурсы на ведение войны в Украине исчерпываются.

Внутренняя пропаганда страны-агрессора России начинает терять позиции, потому что все чаще вызывает у российского населения недовольство, вместо восторга. Одной из причин этого является несоответствие информации, транслируемой в России, с реальным положением. Это касается и уровня потерь.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР), скрывать правдивую статистику Кремлю становится все труднее, а ресурсы на ведение войны в Украине со временем исчерпываются. Об этом свидетельствует и активная подготовка Москвы к рекордному в истории повышению налогов.

«Согласно плану Кремля, под видом «прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц» поборы в бюджет вырастут для россиян, которые зарабатывают более 2200 долларов в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 годы", - говорится в сообщении.

Неутешительные для режима общественные настроения, которые наблюдают в Кремле, заставляют военно-политическое руководство РФ готовить население к «затягиванию поясов». Потому что народ предпочитает переключить фокус внимания на социально-бытовые проблемы, в то время как Москве нужна зацикленность на военной тематике.

«В целом активизация «социальной» деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов на России», - подытожили в ГУР.

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