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Папа Римский принял в Ватикане таинственного гостя из России

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  • 13.07.2024, 13:00
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Папа Римский принял в Ватикане таинственного гостя из России

Святой Престол пока не раскрыл подробностей и не опубликовал фотографии.

Папа Франциск принял в Ватикане митрополита Русской Православной Церкви (РПЦ) Антония. Святой Престол пока не раскрыл подробностей встречи и не опубликовал фотографии. Однако местные СМИ сообщили, что иерархи, скорее всего, говорили о войне в Украине и пути к ее завершению.

Митрополит Антоний также является главой Отдела внешних связей Московского Патриархата.

Сайт Vatican News сообщил, что аудиенция состоялась после «бесчисленных призывов Папы прекратить продолжающуюся войну на Украине». В Ватикане подчеркнули, что встречи с представителями Московского Патриархата «направлены лишь на выработку более быстрого пути к миру».

Это была не первая встреча Папы с российским митрополитом. Ранее они пересекались 5 августа 2022 года. Антоний также встречался с префектом Дикастерии Восточных Церквей архиепископом Клаудио Гуджеротти.

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