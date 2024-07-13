Момент крушения «Суперджета-100» в Подмосковье показали на видео
- 13.07.2024, 14:50
На 40-секундной записи четко заметен падающий самолет.
В Сети опубликовали видео момента крушения под Москвой в районе поселка Большое Карасево лайнера SSJ-100 («Сухой Суперджет-100»).
На 40-секундной записи четко заметен падающий самолет, затем происходит масштабный взрыв. В результате погибли все члены экипажа.
13 июля стало известно, что на месте крушения нашли черные ящики. РосСМИ утверждают, что на самолете был «французский двигатель SaM 146». Лайнер был выпущен в 2014 году на заводе «Гражданские самолеты Сухого».