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Момент крушения «Суперджета-100» в Подмосковье показали на видео

  • 13.07.2024, 14:50
Момент крушения «Суперджета-100» в Подмосковье показали на видео

На 40-секундной записи четко заметен падающий самолет.

В Сети опубликовали видео момента крушения под Москвой в районе поселка Большое Карасево лайнера SSJ-100 («Сухой Суперджет-100»).

На 40-секундной записи четко заметен падающий самолет, затем происходит масштабный взрыв. В результате погибли все члены экипажа.

13 июля стало известно, что на месте крушения нашли черные ящики. РосСМИ утверждают, что на самолете был «французский двигатель SaM 146». Лайнер был выпущен в 2014 году на заводе «Гражданские самолеты Сухого».

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