В карцере московского СИЗО умер бизнесмен, проходивший по делу зама Шойгу 3 13.07.2024, 15:21

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Причиной назван «оторвавшийся тромб».

В карцере СИЗО-4 «Медведь» в Москве скончался бизнесмен Игорь Котельников, от которого сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ требовали показания дать показания против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированные источники.

Котельников был арестован по ст. 291 УК РФ (Дача взятки). По данным источников канала, к бизнесмену неоднократно приходили сотрудники ФСБ, требуя признать вину, дать показания на Иванова и других высокопоставленных чиновников Минобороны РФ. Собеседник канала рассказал, что после отказа сотрудничать, Котельникова для «сговорчивости» отправляли в карцер изолятора, где из-за хронических болезней ему стало плохо. Его перевели в камеру, но руководство СИЗО опять отправило его в карцер, где он скончался. Причиной смерти назван оторвавшийся тромб.

Сын предпринимателя рассказал «ВЧК-ОГПУ», что силовики и администрация СИЗО «морили» его отца, вынуждая дать нужные показания. По словам источника, знакомого с ситуацией, Игорь Котельников был задержан с другими военными, среди которых был его сын Сергей, который работает сотрудником отдела контрактов Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами Минобороны РФ. Эта организация формирует план капитального ремонта всех объектов ведомства, включая секретные базы. Котельниковы владеют элитной недвижимостью в Москве и за ее пределами. В автопарке семьи есть Rolls-Royce, Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Gelandewagen и другие люксовые иномарки, уточняет телеграм-канал.

Информацию о гибели Котельникова подтвердила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, Котельников скончался в понедельник, 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Летом в этом помещении температура может подниматься выше 40 градусов.

Это не первая странная смерть, связанная с делом Иванова. 9 июля скончался начальник управления государственной экспертизы Министерства обороны России Магомед Хандаев. Он долгое время отвечал за строительство объектов для нужд Минобороны и находился в прямом подчинении у бывшего замминистра Тимура Иванова, арестованного в апреле по обвинению в миллиардной взятке.

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