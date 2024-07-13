В честь бойца полка Калиновского назвали улицу в украинском Конотопе 5 13.07.2024, 15:23

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Иван «Брест» Марчук погиб два года назад в боях под Лисичанском.

В честь погибшего бойца полка Калиновского Ивана Марчука «Бреста» названа улица в Конотопе Сумской области, сообщает полк Калиновского в своем телеграм-канале.

Иван «Брест» Марчук погиб два года назад, 26 июня 2022 года, под Лисичанском.

Тогда батальон «Волат» полка Калиновского принимал участие в боях под Лисичанском. Там группа белорусов столкнулась с колонной российских войск и дала бой.

Последним сообщением погибшего Ивана Марчука было: «На нас едет танк. Отработал по нему».

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