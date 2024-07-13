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По Могилевской области пронесся ураган

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  • 13.07.2024, 15:58
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По Могилевской области пронесся ураган

Видео.

В пятницу стихия прошлась по Мстиславскому району. Мужчина приехал в гости к родителям в деревню Парадино и увидел ужасную картину: мощный ветер снес деревья, на столбах оборваны провода, в домах нет света, передает «Онлайнер».

— Весь этот ужас начался внезапно. И никто даже не мог подумать, что подобное может произойти. Длилось все около получаса, — говорит Игорь. — В соседнем доме сорвало шифер. Соседи рассказывают, что в близлежащей деревне даже крыши снесло. Деревья лежали по всей деревне, а в некоторых местах упали столбы. Пропал свет.

По словам собеседника, сотрудники МЧС приехали оперативно и сразу начали работать.

Последствия стихии в Мстиславском районе. Скриншот видео очевидца

— В итоге около восьми вечера все расчистили. Сейчас в деревне работает бригада электриков. Работы предстоит много. Надеюсь, сегодня все сделают и дадут свет. Пострадавших, слава богу, нет, — рассказал мужчина.

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