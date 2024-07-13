Песков: Европа является целью для российских ракет 5 13.07.2024, 17:55

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Пресс-секретарь Путина разразился угрозами.

Россия всегда отвечала на размещение американских дальнобойных ракет в Европе, определяя в качестве целей для своих ракет европейские страны, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале. Песков такую ситуацию назвал «парадоксальной».

На вопрос, ответит ли Россия размещением ракет сейчас, Песков ответил утвердительно. «Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна — в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили. <...> У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Зарубин, есть мнение, что такое противостояние в прошлом привело к распаду СССР. Песков на это заявил, что Европа сейчас «трещит по швам»: «Для Европы сейчас не лучшее время, поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно».

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