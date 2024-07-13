Нацбанк анонсировал валютное изменение

Нацбанк анонсировал валютное изменение5
- 13.07.2024, 19:11
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Одно новшество заработает 17 июля, а другое — с 1 августа.
Нацбанк с 1 августа введет валютное новшество для банков. Так, норматив отчислений финучреждений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты повысят на 2 процентных пункта — до 20%.
Для девалютизации экономики с 1 августа регулятор собирается ужесточить для банков условия по привлечению валюты. Так, норматив отчислений финучреждений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты повысят на 2 процентных пункта — до 20%. То есть банкам станет менее выгодно привлекать от населения и бизнеса валюту.
В последний раз этот показатель повышали с 1 января этого года — тоже на два процентных пункта (с 16 до 18%).
Также Нацбанк повысит с 17 июля ставки по кредиту овернайт — с 10,5% до 11% годовых. Если упростить, то это краткосрочный кредит для юрлиц.
«Принятые решения будут способствовать поддержанию ценовой и финансовой стабильности, а также придадут дополнительный импульс процессам девалютизации белорусской экономики», — заявляет регулятор.