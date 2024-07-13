Шторм обрушился на Минск 1 13.07.2024, 19:34

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На дорогах ветки, деревья падали на машины.

Сегодня к вечеру на Минск обрушилась непогода. Все началось с очень сильного ветра, который стал ломать ветки деревьев или опрокидывал сами деревья. Дождь тоже был, но он сегодня не играл главной роли в последствиях, причиненных стихией.

Первые тревожные сигналы поступили с трассы Р1 на Дзержинск. Ветвями закидало обочину, частично оказалась перекрыта одна из полос движения. И затем стихия ушла на город.

Перебои в работе транспорта

Выходной день, и пробок непогода не вызвала. Зато повлияла на работу общественного транспорта в столице.

«С 18.15 на ул.Плеханова, 7 в направлении просп.Рокоссовского из-за погодных условий произошла остановка движения трамвайных маршрутов №3, 6», — сообщает «Минсктранс».

Движение было возобновлено в 19.03.

Затем еще одно сообщение: «С 18.16 из-за отключения напряжения на контактной сети на ул. К.Чорного, Кедышко, Калиновского, Славинского, Я.Коласа, Логойский тракт, Мирошниченко произошла остановка движения троллейбусных маршрутов №29, 35, 38, 53, 61 и трамвайных маршрутов №1, 5, 6. Движение трамвайных маршрутов №1, 6 организовано до ДС „Озеро”».

Рекомендации ГАИ

Госавтоинспекция предупреждает, что в сложных погодных условиях необходимо снизить скорость и не совершать необдуманные маневры.

— При ухудшении видимости включите ближний свет фар, выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, избегайте резких торможений, не пользуйтесь круиз-контролем, — отмечают в ГАИ.

Помимо прочего, во время дождя значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости.

— Во избежание возникновения аквапланирования проезжайте лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа руль прямо, — говорят инспекторы.

Что делать, если на машину упало дерево?

Читатели рассказали Onlíner, что на улице Толбухина на машины упало дерево.

На Богдановича похожая история.

Во-первых, можно вызывать милицию. Упавшее дерево — это не ДТП, поэтому ГАИ в данном случае не поможет. Сотрудник милиции, в свою очередь, составит акт осмотра автомобиля, зафиксирует повреждения. Имеет значение, как была припаркована машина. Если правила остановки и стоянки были нарушены, шансов получить компенсацию почти нет.

Затем вызываем на место происшествия сотрудников ЖЭСа либо «Зеленстроя». Говорим им о том, что обратились в милицию и факт зафиксирован. На машине никуда отъезжать нельзя, точно так же, как и нельзя допустить, чтобы дерево полностью убрали и уничтожили. Еще нужно выяснить, здоровое оно было или сгнившее. Если это не сделают коммунальные работники, нужно обращаться в Национальную академию наук.

Заказать соответствующую экспертизу, для того чтобы установить состояние дерева, можно у специалиста Института экспериментальной ботаники им. Купревича при Национальной академии наук. Место разлома ствола будет изучено, определена структура и состояние древесины. После этого авто и остатки дерева можно убирать.

Остается дождаться ответа от специалистов. Если в нем будет сказано, что дерево было нездоровое, а процент содержания гнилостных образований высок, тогда у водителя есть основания требовать возмещения ущерба. В том случае, если упавшее дерево здорово, а упало оно из-за непогоды, добиться выплат будет сложно.

Автовладельцу нужно провести независимую оценку повреждений автомобиля. При работе оценщиков должны присутствовать представители ЖЭСа («Зеленстроя») и милиции.

В довершение всего следует написать претензию в адрес ЖЭСа («Зеленстроя») о добровольном возмещении убытков, приложить все полученные документы. Если ответ от коммунальщиков не придет в течение одного месяца, можно обращаться в суд. Отметим, что рассмотрение подобных дел может занять несколько месяцев.

В районе станции метро «Партизанская» разбило стекло навеса остановочного пункта.

Чего ждать завтра?

Вечерний шторм в Минске был недолгим, последствия еще предстоит оценить. Всех беспокоит такой вопрос: а чего же ждать завтра?

Прогноз Белгидромета такой: в дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+34 градусов, местами по Гомельской области +35..+36. В Минске днем максимальная температура воздуха достигнет +30. Снова жарко, но, вроде, пока без гроз и шквалов.

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