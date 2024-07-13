Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной

Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной28
- 13.07.2024, 20:20
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Диктатор заявил, что ситуация на границе стабилизировалась.
Александр Лукашенко поручил отвести войска после «напряжения у границы с Украиной».
Об этом сообщает БелТА.
Лукашенко поручил увести войска от границы с Украиной в места постоянной дислокации.
Это поручение дано после ликвидации «напряженности и отвода войск с украинской стороны».
«Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Поэтому, ребята, посмотрите, и наши войска нужно убирать с границы. Чтобы они понимали, как мы договаривались, что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои вооруженные силы, кроме сил специальных операций», - заявил узурпатор.
Отметим, что сегодня, 13 июля, Лукашенко заявил о «напряженности» на белорусско-украинской границе. Однако позже он сказал, что ситуация на границе стабилизировалась якобы после того, как украинская сторона увела свои войска от границы с Беларусью.
Диктатор также поручил посмотреть по ситуации вблизи границы в целом.
«Если нужно будет отвести где-то войска — уводите. Не должно быть никаких лишних мер», - сказал он.