Буданов: Крымский мост должен быть разрушен 4 13.07.2024, 20:30

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Он — часть скелета империи.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV отметил, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост должен быть разрушен.

На вопрос о том, какая инженерная конструкция прежде всего лишняя на оккупированном россиянами юге — Крымский мост или новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря, Буданов ответил NV: «Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один».

Он добавил, что, кроме разрушения российской логистики и железной дороги, Украина осуществит «десакрализацию Крыма».

«Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру [новый порт России в оккупированной Абхазии]? Прекрасно!» — заявил глава ГУР.

По его словам, Крым теперь для врага больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория, и россиянам, по его мнению, этот мост в практическом смысле совершенно не нужен, но он — часть скелета империи

На вопрос о том, должен ли быть разрушен Крымский мост в этом году, Буданов ответил, что это вопрос к Генштабу, но заверил, что ГУР выполняет свою запланированную работу в этом направлении.

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