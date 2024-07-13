Буданов: Крымский мост должен быть разрушен

Буданов: Крымский мост должен быть разрушен4
- 13.07.2024, 20:30
- 3,266
Он — часть скелета империи.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV отметил, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост должен быть разрушен.
На вопрос о том, какая инженерная конструкция прежде всего лишняя на оккупированном россиянами юге — Крымский мост или новая железная дорога вдоль побережья Азовского моря, Буданов ответил NV: «Для меня однозначно мост. Это символ, это сознание, это гораздо глубже и важнее, чем уничтожение даже какого-то эшелона, 60 вагонов техники в полном составе. Этой техники тысячи, а мост один».
Он добавил, что, кроме разрушения российской логистики и железной дороги, Украина осуществит «десакрализацию Крыма».
«Мост должен быть разрушен, мы добились, чтобы Россия вывела свои корабли из Крыма как можно дальше. В Очамчиру [новый порт России в оккупированной Абхазии]? Прекрасно!» — заявил глава ГУР.
По его словам, Крым теперь для врага больше не «непотопляемый авианосец», а неудобная территория, и россиянам, по его мнению, этот мост в практическом смысле совершенно не нужен, но он — часть скелета империи
На вопрос о том, должен ли быть разрушен Крымский мост в этом году, Буданов ответил, что это вопрос к Генштабу, но заверил, что ГУР выполняет свою запланированную работу в этом направлении.