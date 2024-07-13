Ураган разнес кемпинг на Вилейке

Ураган разнес кемпинг на Вилейке2
- 13.07.2024, 20:35
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Туристка сообщила, что один человек умер в реанимации.
Днем 13 июля сильный ветер частично разрушил кемпинг «Клевое место» в Вилейском районе. В результате погиб человек, сообщил «Смартпресс» со ссылкой на очевидца.
Кемпинг «Клевое Место» находится на берегу Вилейского водохранилища. Территория базы отдыха на Вилейке составляет более 13 га, длина береговой линии 2 км. Как пишет издание, ураган там начался около 15.00.
«Повалило деревья, все затопило, беседки поломало. Это было неожиданно. Резко все почернело. Мы просто в шоке. Я не знаю, что именно произошло с этим человеком, он находился в нескольких беседках от нас. Приехала скорая, забрала, он умер в реанимации», — рассказала туристка Татьяна.
По ее словам, она пока не может выбраться из кемпинга, так как все завалено.
Напомним, в субботу, 13 июля, в Беларуси наблюдаются ливни и сильный ветер. По данным Белгидромета, грозы в северных и центральных районах страны должны продлиться примерно до 21.00. В прогнозе были сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.