Ураган обрушился на города и деревни Беларуси

Ураган обрушился на города и деревни Беларуси5
- 13.07.2024, 20:48
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Есть жертвы.
Сильный ливень и ураганный ветер разбушевались в Беларуси. Больше всего от непогоды пострадали Гродненская и Минская области. Почти пять сотен населенных пунктов оставались без света.
По сообщению специалистов Республиканского центра организации медреагирования Минздрава медики оказывают необходимую помощь пострадавшим во время бури и шквалистого ветра в Минске, в Ждановичах и на Цнянском водохранилище.
На шляху з Гальшан у Жамыслаўль і Іўе вельмі шмат паваленых дрэваў. Быў моцны вецер, тэмпература пасля дажджу апусцілася да 22 градусаў (паводле тэрмометра ў машыне) pic.twitter.com/MSGurnaDNR— Шулудзівы храк🤍♥️🤍💙💛 (@Oleg_Neste) July 13, 2024
В результате падения дерева на Цнянском водохранилище пострадали три человека. Бригады скорой помощи госпитализировали двух пострадавших в Минскую областную больницу и РНПЦ травматологии и ортопедии.
«К сожалению, в результате падения дерева в районе Цнянки погибла девушка», — сообщили в Минздраве.
Чуть раньше в Ждановичах, также от падения дерева пострадал ребенок. Он госпитализирован в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
В центре Минска из-за падения стекла от порыва ветра около завода «Горизонт» пострадал 24-летний молодой человек и подросток. Они госпитализированы в БСМП и 3-ю больницу.
В результате порывистого ветра в Минске упала кирпичная стена. Пострадавший, молодой человек, госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. У парня диагностированы сочетанные травмы — ЧМТ средней степени, закрытая травма грудной клетки, травма живота, переломы костей.
Днем в Минске температура воздуха достигала 37 градусов. Позже начался разгул стихии.
На видео из соцсетей и телеграм-каналов видно, что в Минске упало дерево на велодорожку вблизи улицы Аранской. В другом районе города тоже есть поваленные деревья. Также замечены как минимум два рекламных щита, которые повредил сильный ветер.
По словам очевидцев, в районе Цнянки ветер сломал дерево и оно упало на людей. Под ударом непогоды оказалась и Новая Боровая. По сообщениям жителей города, в некоторых района аварийно отключили электричество. Например, в районе улиц Казинца и Корженевского — оно должно продлиться до 20.06.
Непогода разгулялась не только в столице — например на дороге между Ошмянами и Лидой, по словам очевидца, очень много поваленных деревьев. А температура после дождя опустилась до 22 градусов.
Сильный ветер частично разрушил кемпинг «Клевое место» в Вилейском районе.
Стихия также прошлась по Мстиславскому району.
По данным Белгидромета, в субботу, 13 июля, грозы в северных и центральных районах страны должны продлиться примерно до 21.00. В прогнозе были сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.
Напомним, на воскресенье, 14 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, ночью местами сильный порывистый.