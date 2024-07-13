Швеция прекратила расследование подрыва «Северных потоков» 13.07.2024, 21:04

Взрывы на газопроводах произошли в ночь на 26 сентября 2022 года.

Швеция завершила расследование диверсии на российских газопроводах «Северный поток», взорванных в сентябре 2022 года, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в интервью журналу Time.

«У нас было проведено формальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, а в шведской экономической зоне. Всё было сделано довольно традиционно, и они пришли к выводу, что нельзя обвинять кого-то в этом. У них не было дела. Так что для нас это закрыто», — сказал Кристерссон.

В конце февраля полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании прекратили совместное расследование взрывов на газопроводах. По мнению следствия, у Дании нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Как ранее сообщали в шведской прокуратуре, власти королевства хотели установить, были ли причастны к произошедшему шведские граждане, а также использовалась ли территория страны для осуществления подрывов. Поскольку следствие не обнаружило подтверждений этому, было решено, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется.

Швеция передала полученные сведения Германии, где, как и в Нидерландах, продолжают расследовать это дело.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию.

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