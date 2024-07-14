Meta снимет ограничения со страниц Трампа в Facebook и Instagram 14.07.2024, 1:13

Компания считает, что у кандидатов на предстоящих выборах должны быть равные возможности.

Американская корпорация Meta решила снять все ограничения в отношении Трампа на использование им соцсетей Facebook и Instagram, сообщает Bloomberg со ссылкой на портал Axios.

Компания заявила, что хочет обеспечить кандидатам в президенты США равный доступ к политическому выражению перед выборами 2024 года.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы в январе 2021 года после беспорядков в Капитолии.

В феврале 2023-го Meta восстановила аккаунты политика в соцсетях, но полностью ограничения не сняла. За повторные нарушения ему грозило ужесточенное наказание.

Теперь этой угрозы нет, но Трамп по-прежнему будет подчиняться правилам корпорации.

Главная электоральная кампания в США намечена на 5 ноября 2024 года.

Ожидается, что в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять нынешний глава государства Джо Байден.

При этом Трамп, как свидетельствуют результаты некоторых социологических исследований, может выиграть в предвыборной гонке.

Если Дональду Трампу удастся одержать победу на предстоящих выборах президента США, то он станет первым главой Белого дома за последние 127 лет, кто займет должность второй раз после перерыва.

До этого таким лидером был Гровер Кливленд, который руководил США в 1885–1889 и 1893–1897 годах.

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