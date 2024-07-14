Трамп присоединится к съезду республиканцев несмотря на покушение

Трамп присоединится к съезду республиканцев несмотря на покушение1
- 14.07.2024, 8:40
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Политик отправится на съезд в Милуоки, где ожидается утверждение его кандидатуры.
Несмотря на покушение, кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев в понедельник, 15 июля.
Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, в национальном комитете Республиканской партии заявили, что съезд партии в Милуоки продолжится после стрельбы на митинге.
«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на пост 47-го президента США», - говорится в сообщении.
Напомним, в штате Пенсильвания, 14 июля, во время митинга на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение.