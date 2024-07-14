Покушение на Трампа: предполагаемый стрелок записал видеообращение 11 14.07.2024, 9:32

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Стрельба велась с крыши промышленного здания.

Стали известны подробности покушения на экс-президента США Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение.

Стрелком оказался 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что он родом из города Бетел-Парк, штат Пенсильвания, при этом отмечается, что пока его мотивы неясны. Стрелявшего в Трампа мужчину застрелили снайперы Секретной службы.

Предварительно, Крукс вел стрельбу с крыши промышленного здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп.

При этом также уточняется, что на месте покушения на Трампа была найдена винтовка AR, которая продается в американских оружейных магазинах.

Обращение стрелка

Отметим, что в Сети появилась запись обращения стрелка Томаса Мэтью Крукса, которое он записал накануне неудавшегося покушения на Дональда Трампа.

Мужчина говорит о том, что он ненавидит республиканцев и самого Трампа.

«Меня зовут Томас Мэтью Крукс. Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы выбрали не того парня», - сказал он.

Расследование покушения на Трампа

Расследованием занялась ФБР. Ведомство сообщило, что предварительных сведений о готовившемся покушений не было, и пока установить личность стрелка не удалось, но «близко к этому». ФБР пообещало назвать имя нападавшего после того, как на 100% убедится в этом.

В свою очередь полиция Пенсильвании объявила, что пока не может с полной уверенностью квалифицировать произошедшее как нападение стрелка-одиночки. «В настоящее время у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — уточнил подполковник Джордж Бивенс.

Детали покушения на Трампа

Как сообщил пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг, с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавших.

Добавим, что среди раненных — племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона. Он рассказал, что племянник получил ранение в шею, но травма «несерьезная» и мужчина уже «чувствует себя хорошо».

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