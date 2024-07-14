В Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева
- 14.07.2024, 10:16
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В 2023 году президент Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Во временно оккупированном Крыму в возрасте 83 лет скончался Анафи Джемилев. Это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
Трагическое известие сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он не предоставил никаких подробностей; крымскотатарские издания отмечают, что Анафи Джемилев скончался от болезни.
«Только что поступило печальное известие - в оккупированном российскими варварами Крыму умер Анафи Джемилев (1941 года рождения), брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева», - написал Чубаров в сети и показал один из последних снимков Анафи Джемилева.
Джемилев жил в Симферопольском районе захваченного полуострова. Анафи был старше Мустафы на два года.
«Большое влияние на мировоззрение Мустафы оказал и брат Анафи, который был старше его. Анафи много читал и учил Мустафу выбирать зерна правильной информации из огромного массива официальной печатной продукции. Когда у детей накапливались небольшие деньги, они покупали достаточно серьезные для их возраста книги», – пишет «Крым.Реалии».
Анафи Джемилев – один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения и политический заключенный. В 2023 году президент Зеленский присвоил ему звание Герой Украины.