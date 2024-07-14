закрыть
14 июля 2024, воскресенье, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева

  • 14.07.2024, 10:16
  • 2,194
В Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева

В 2023 году президент Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

Во временно оккупированном Крыму в возрасте 83 лет скончался Анафи Джемилев. Это старший брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Трагическое известие сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он не предоставил никаких подробностей; крымскотатарские издания отмечают, что Анафи Джемилев скончался от болезни.

«Только что поступило печальное известие - в оккупированном российскими варварами Крыму умер Анафи Джемилев (1941 года рождения), брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева», - написал Чубаров в сети и показал один из последних снимков Анафи Джемилева.

Анафи Джемилев

Джемилев жил в Симферопольском районе захваченного полуострова. Анафи был старше Мустафы на два года.

«Большое влияние на мировоззрение Мустафы оказал и брат Анафи, который был старше его. Анафи много читал и учил Мустафу выбирать зерна правильной информации из огромного массива официальной печатной продукции. Когда у детей накапливались небольшие деньги, они покупали достаточно серьезные для их возраста книги», – пишет «Крым.Реалии».

Анафи Джемилев – один из руководителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения и политический заключенный. В 2023 году президент Зеленский присвоил ему звание Герой Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников