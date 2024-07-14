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Авторы ChatGPT работают над секретным ИИ-проектом «Клубника»

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  • 14.07.2024, 12:26
  • 1,348
Авторы ChatGPT работают над секретным ИИ-проектом «Клубника»

Нейросеть достигнет уровня человеческого интеллекта?

Компания OpenAI, которая выпустила знаменитый ChatGPT, работает над новым секретным проектом под кодовым названием Strawberry («Клубника»).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.

Цель разработки Strawberry – создать нейросеть, которая сможет не только генерировать ответы на запросы, но и будет иметь автономный доступ к интернету для выполнения собственных исследований. В теории, это позволит ИИ от OpenAI «рассуждать» на более высоком уровне.

По словам опрошенных Reuters экспертов, рассуждение является ключом к достижению ИИ человеческого уровня интеллекта. Хотя большие языковые модели уже могут обобщать и составлять тексты гораздо быстрее человека, они часто не справляются с проблемами, которые человек решает интуитивно, например, распознавать логические ошибки и отсутствие «здравого смысла».

Прежде этот проект назывался Q. Как писал Reuters в ноябре 2023 года, успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана. Сотрудники называли его «прорывом» в области мощного ИИ, но выражали обеспокоенность тем, что у компании нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта.

Сэм Альтман заявлял, что «наиболее важные области прогресса в сфере ИИ будут связаны со способностью рассуждать». В то же время среди ученых уже давно ведутся дискуссии об опасности, которую представляют высокоинтеллектуальные машины: например, если они решат, что уничтожение человечества отвечает их интересам.

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