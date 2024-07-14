Покушения на Путина: Захарова занервничала после слов Буданова 14.07.2024, 12:58

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Мария Захарова

В МИД РФ увидели «американский след».

В России истерически отреагировали на озвученную начальником Главного управления разведки Минобороны Украина Кириллом Будановым информацию о том, что на диктатора Владимира Путина готовились покушения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покушения на Путина якобы готовились на деньги США. Ее слова приводит РБК.

Сразу после покушения на Дональда Трампа МИД РФ упомянул о недавнем заявлении Кирилла Буданова. В ведомстве Сергея Лаврова сообщили, что покушение на Путина якобы готовилось на деньги США.

«Так это покушение готовилось, опять же, на американские деньги, без которых никакой вредной деятельности ГУР, СБУ и вообще Банковой и не было бы», – заявила Захарова.

Отметим, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Буданова.

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — сказал Песков.

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