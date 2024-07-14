Республиканцы сделали громкое заявление после покушения на Трампа 3 14.07.2024, 13:14

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Оно касается избирательной кампании в США.

Республиканцы уже считали, что экс-президент США Дональд Трамп имеет большие шансы вернуться в Белый дом, а после покушения на него начали прогнозировать ему гарантированную победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Некоторые представители Республиканской партии считают, что стрельба на субботнем вечернем митинге еще больше облегчила путь Трампа в Белый дом, пишет Politico.

«Президент Трамп пережил это нападение - он только что выиграл выборы», - сказал в комментарии изданию вскоре после стрельбы конгрессмен Деррик Ван Орден, который является республиканцем и членом Палаты представителей США.

В Politico отметили, что другие республиканцы не заходят так далеко в своих прогнозах, но также многие из них предполагают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента и станет основой во время голосования на президентских выборах в ноябре этого года.

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