СМИ: Трампа спасло движение головой, которое он сделал во время выстрела 1 14.07.2024, 14:50

1,596

Раскрыты новые детали покушения на политика.

Стали известны новые подробности покушения на 45-го президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Как пишет Washington Post, Трамп опоздал на предвыборное мероприятие почти на час, пока его сторонники ждали под палящим солнцем и громкой музыкой. На сцену он вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры.

В момент покушения он указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. «Посмотрите, что случилось с нашей страной!», — обратил он внимание собравшихся и в этот момент раздались звуки выстрелов, сказано в статье.

Сразу после этого Трамп приложил ладонь к уху, а затем сгорбился и нагнулся. «Ложись, ложись, ложись!», — кричали агенты Секретной службы, выбегая на сцену.

«Все в порядке?» — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне. Другой ему ответил: «Стрелок убит». Охранники обменялись фразами «все чисто», затем Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться, пишут журналисты.

После этого Трамп приказал агентам: «Подождите» и показал театральный жест - поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!». Зрители ответили скандированием: «США, США».

«Мы должны двигаться», — напомнил агент. Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля, добавляет издание.

На видео попал момент покушения на Трампа с другого ракурса

При этом момент покушения на Трампа попал еще на одно видео.

Трампа спасло движение головой, которое он сделал во время выстрела.

Это видно на кадрах момента покушения на него, снятых с другого ракурса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com