Популярную недорогую модель Fiat улучшили в Armani

Популярную недорогую модель Fiat улучшили в Armani1
- 14.07.2024, 15:14
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Авто получило особый цвет кузова и уникальные колесные диски.
Популярный недорогой электромобиль Fiat 500 получил особую улучшенную модификацию. В компании подготовили специальный вариант модели в сотрудничестве с модным итальянским брендом Armani.
Детали стали известны Carscoops. Новый Fiat 500e Giorgio Armani получил особые цвета кузова и уникальные колесные диски с крупными буквами GA. В салоне Fiat 500e от Armani появились новые кресла и деревянная отделка.
Специальная версия будет предлагаться в Африке, Европе, Северной Америке, Австралии, Японии и на Ближнем Востоке. Запас хода стильной электрической машины составляет 320 км.
Ранее электромобиль Fiat 500 получил другие особые модификации от Armani, Bvlgari и Kartell. Во главу угла при работе над этими автомобилями поставили уникальность. Каждая из трех модификаций драматически отличается от стандартных Fiat 500e.
Каждую машину подготовили в единственном экземпляре для продажи на аукционе. Суммарная стоимость трех автомобилей на аукционе составила $600 000.