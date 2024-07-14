В ГУР показали свежие удары по позициям россиян 14.07.2024, 20:15

Украинские воины сожгли российские комплексы для ведения разведки.

Бойцы Главного подразделения разведки (ГУР) Минобороны Украины показали на видео новые удары по позициям российских войск.

В этот раз работали операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР Firebird. Они, в частности, сожгли российские комплексы для ведения разведки.

В сообщении отмечается, что бойцы продолжают методически уничтожать цели врага на фронте:

«Успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков».

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