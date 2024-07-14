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В ГУР показали свежие удары по позициям россиян

  • 14.07.2024, 20:15
В ГУР показали свежие удары по позициям россиян

Украинские воины сожгли российские комплексы для ведения разведки.

Бойцы Главного подразделения разведки (ГУР) Минобороны Украины показали на видео новые удары по позициям российских войск.

В этот раз работали операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР Firebird. Они, в частности, сожгли российские комплексы для ведения разведки.

В сообщении отмечается, что бойцы продолжают методически уничтожать цели врага на фронте:

«Успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков».

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