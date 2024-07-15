Конкуренция между мировыми производителями танков набирает обороты 15.07.2024, 4:12

Фото: BENOIT TESSIER / REUTERS

Из-за войны в Украине.

Из-за войны в Украине между немецкими, американскими и южнокорейскими производителями за оснащение армий Старого континента разворачивается конкуренция по строительству танков, пишет Le Monde (перевод - УНИАН).

В издании напомнили, что 3 июля итальянская аэрокосмическая и оборонная компания Leonardo заявила о партнерстве с немецкой Rheinmetall Group по поставке «нового боевого танка» Panther KF51 для итальянской армии.

В рамках соглашения предусматривается создание в Италии совместного предприятия 50 на 50, которое также будет производить новую «итализированную» бронемашину Lynx для Esercito Italiano.

«Соглашение откроет для нас новые мировые рынки, на которых мы не смогли бы конкурировать как отдельные компании», - подчеркнул генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани в интервью Financial Times.

В материале отмечается, что такое соглашение между странами является «важной вехой» в консолидации фрагментированной оборонной промышленной и технологической базы Европы. Кроме того, оно представляет угрозу для амбициозной европейской программы MGCS, которая должна заменить французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2 к 2040 году

«Какое место займет MGCS, когда немецкая и итальянская армии к тому времени будут массово оснащены Leopard 2A8 и новым тяжелым танком KF51, и когда срок службы танка составляет сорок лет?», - спросил инженер по вооружению и международный консультант Марк Шассиллан.

В то же время руководитель KNDS (совместное предприятие двух европейских производителей бронетехники немецкой и французской фирм - УНИАН) Фрэнк Хаун после провала переговоров с Leonardo подчеркнул, что Leopard 2, который используют 18 стран Европы, остается «стандартом» для континента и Организации Североатлантического договора (НАТО).

«Сейчас как никогда важно защитить этот стандарт, который вносит значительный вклад в оперативную совместимость и общую боевую мощь европейских армий и армий НАТО», - подчеркнул он.

В издании добавили, что сейчас на рынке вооружений в Европе доминируют Германия и США, а также Южная Корея, которая является столь же «конкурентоспособной и агрессивной». В июне на выставке вооружений Eurosatory компания Hyundai Rotem представила свой танк K2 «Черная пантера», на который Польша заказала 900 единиц до 2022 года. Из-за российской угрозы заказы на гусеничную бронетехнику ускоряются, особенно на восточном фланге Европы, от стран Балтии до Румынии, отмечают в Le Monde.

В свою очередь Франция не так сильно наращивает производство танков после того, как работа над техникой Leclerc была остановлена из-за экспортных неудач, однако Nexter Systems является главным игроком в программе MGCS.

Но в рамках программы Scorpion правительство Франции отдает предпочтение разработке колесных экспедиционных бронемашин, которые лучше подходят для асимметричной войны (Афганистан, Сахель), чем для конфликта высокой интенсивности, как в Украине.

Эксперты объясняют такое отсутствие интереса к производству танков географическим положением Франции, которая находится дальше от российской угрозы, чем Германия и страны Восточной Европы.

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