Сборная Испания выиграла Евро-2024 15.07.2024, 0:04

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Испанцы в финале обыграли англичан.

Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире.

Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Таким образом, Испания в четвёртый раз выиграла Евро.

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