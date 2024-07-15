Сборная Испания выиграла Евро-2024
- 15.07.2024, 0:04
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Испанцы в финале обыграли англичан.
Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире.
Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.
Таким образом, Испания в четвёртый раз выиграла Евро.