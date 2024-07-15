Премьер Эстонии подала в отставку
- 15.07.2024, 11:17
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Кая Каллас займет пост главы европейской дипломатии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утром 15 июля подала президенту республики Алару Карису прошение об отставке. Об этом сообщает ERR.
Правительство также распущено вслед за отставкой Каллас. Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство и не утвержден новый премьер-министр.
По данным ERR, новое правительство может быть сформировано в конце июля или в начале августа. Информации о его возможном составе пока нет.
Теперь Кая Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.