В Гомельской области объявлен режим ЧС 4 15.07.2024, 12:48

10,198

Многие крупные города обесточены.

Губернатор Гомельской области Иван Крупко объявил о чрезвычайной ситуации после разрушительного урагана, который оставил без электричества и воды жителей региона.

На утро понедельника остаются обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы, Наровля. Нарушено электроснабжение около 1150 населенных пунктов.

Глава Гомельской области объявил чрезвычайную ситуацию и организовал оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий урагана.

«Специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, ЖКХ, милиция продолжают работать в круглосуточном режиме. Создаются дополнительные бригады по расчистке лесных завалов для максимально скорейшего доступа энергетикам к ЛЭП. В круглосуточном режиме население будет обеспечено питьевой водой вплоть до полного восстановления водоснабжения», — резюмировал глава региона.

Из-за разбушевавшейся стихии в регионе погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали четверо детей и один взрослый. Без электричества остаются 1150 населенных пунктов области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com