В Гомельской области объявлен режим ЧС

В Гомельской области объявлен режим ЧС4
- 15.07.2024, 12:48
- 10,198
Многие крупные города обесточены.
Губернатор Гомельской области Иван Крупко объявил о чрезвычайной ситуации после разрушительного урагана, который оставил без электричества и воды жителей региона.
На утро понедельника остаются обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы, Наровля. Нарушено электроснабжение около 1150 населенных пунктов.
Глава Гомельской области объявил чрезвычайную ситуацию и организовал оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий урагана.
«Специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, ЖКХ, милиция продолжают работать в круглосуточном режиме. Создаются дополнительные бригады по расчистке лесных завалов для максимально скорейшего доступа энергетикам к ЛЭП. В круглосуточном режиме население будет обеспечено питьевой водой вплоть до полного восстановления водоснабжения», — резюмировал глава региона.
Из-за разбушевавшейся стихии в регионе погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали четверо детей и один взрослый. Без электричества остаются 1150 населенных пунктов области.