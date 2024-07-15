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В Гомельской области объявлен режим ЧС

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  • 15.07.2024, 12:48
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В Гомельской области объявлен режим ЧС

Многие крупные города обесточены.

Губернатор Гомельской области Иван Крупко объявил о чрезвычайной ситуации после разрушительного урагана, который оставил без электричества и воды жителей региона.

На утро понедельника остаются обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы, Наровля. Нарушено электроснабжение около 1150 населенных пунктов.

Глава Гомельской области объявил чрезвычайную ситуацию и организовал оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий урагана.

«Специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, ЖКХ, милиция продолжают работать в круглосуточном режиме. Создаются дополнительные бригады по расчистке лесных завалов для максимально скорейшего доступа энергетикам к ЛЭП. В круглосуточном режиме население будет обеспечено питьевой водой вплоть до полного восстановления водоснабжения», — резюмировал глава региона.

Из-за разбушевавшейся стихии в регионе погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали четверо детей и один взрослый. Без электричества остаются 1150 населенных пунктов области.

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