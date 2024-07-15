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Из Крыма сбежал последний сторожевой корабль Черноморского флота

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  • 15.07.2024, 12:54
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Из Крыма сбежал последний сторожевой корабль Черноморского флота

Исторический день.

По состоянию на 15 июля Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук в 10:24 в понедельник, 15 июля. Название судна он не уточнил.

По данным мониторинговой группы канала «Крымский ветер», в начале 2024 года в оккупированном Севастополе оставались сторожевые корабли ЧФ РФ «Пытливый» и «Ладный».

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