К 2100 году белорусов может остаться менее 3 миллионов

К 2100 году белорусов может остаться менее 3 миллионов1
- 15.07.2024, 18:18
Самый оптимистичный прогноз — население страны будет составлять около 6,5 млн человек.
К 2100 году население Беларуси может сократиться до 3 млн человек. Таким неутешительным прогнозом поделился департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. Самый оптимистичный прогноз — население страны будет составлять около 6,5 млн человек.
Среди хороших новостей — детская смертность будет стремиться к нулю, а продолжительность жизни увеличится. К 2100 году женщины в Беларуси в среднем будут жить до 88 лет, мужчины — до 83.