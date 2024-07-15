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К 2100 году белорусов может остаться менее 3 миллионов

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  • 15.07.2024, 18:18
К 2100 году белорусов может остаться менее 3 миллионов

Самый оптимистичный прогноз — население страны будет составлять около 6,5 млн человек.

К 2100 году население Беларуси может сократиться до 3 млн человек. Таким неутешительным прогнозом поделился департамент ООН по экономическим и социальным вопросам. Самый оптимистичный прогноз — население страны будет составлять около 6,5 млн человек.

Среди хороших новостей — детская смертность будет стремиться к нулю, а продолжительность жизни увеличится. К 2100 году женщины в Беларуси в среднем будут жить до 88 лет, мужчины — до 83.

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