Кардиологи назвали продукты, которые улучшат работу сердечной мышцы

Кардиологи назвали продукты, которые улучшат работу сердечной мышцы2
- 16.07.2024, 12:12
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Их обязательно стоит включить в рацион.
Правильное питание — основа здоровья. Некоторые продукты могут улучшить работу сердечной мышцы и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Что нужно включить в рацион рассказала врач-кардиолог Вера Степанова.
Гранат. Он заметно повышает уровень гемоглобина и налаживает процесс кровообращения, что предотвращает развитие атеросклероза.
Шпинат. В нем много витамина В9, который помогает нормализовать сердечный ритм, снизить артериальное давление и снять болевые ощущения в области сердца.
Грецкие орехи. Они богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здоровья сердца и снижают уровень «плохого» холестерина.
Льняное семя. В нем также есть полезные омега-3 кислоты.
Авокадо. Богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Брокколи. В ней есть коэнзимы Q10, которые помогают сердцу выдерживать высокие нагрузки.
Бобовые. Богаты флавоноидами, которые помогают снижать артериальное давление.
Также в рацион стоит включить тыкву, яблоки и зерно злаков. В них есть клетчатка, которая очищает организм от токсинов и нормализирует работу сердца.