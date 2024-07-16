На Луне впервые обнаружили место, где смогут жить люди 16.07.2024, 13:15

Фото: charter97.org

На территории Моря Спокойствия обнаружили нечто уникальное.

Под поверхностью Луны на территории Моря Спокойствия, где высадились астронавты в 1969 году, ученые впервые обнаружили подземную пещеру. Это может стать подходящим местом для строительства будущей колонии на Луне. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

На Луне не очень комфортные условия для проживания людей. Поэтому нужна защита от сильного излучения и резких перепадов температуры. К тому же нужна защита от постоянно падающих астероидов и метеоритов. Было бы хорошо, если бы подобную защиту не пришлось создавать, а она уже была на Луне. Именно такое потенциальное место для создания лунной колонии впервые обнаружили ученые на спутнике Земли.

Хорошее место для жизни на Луне

Еще в 2010 году орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter обнаружил на поверхности Луны на территории Моря Спокойствия большую яму. Ученые предположили, что этот может быть вход, ведущий в подземные туннели или лавовые трубки. Такие образования создаются и на Земле текущей под поверхностностью вулканической лавой. Ученые точно не знали, есть ли под этой ямой пещера и пещерные туннели. Хотя ширина ямы составляет 100 метров нельзя было точно сказать, есть ли там внизу пустота. Такие ямы создаются, когда происходит обрушение лавовых трубок.

Но новые радиолокационные данные показали, что это первая подверженная пещера на Луне и скорее всего, как считают ученые, таких подземных образований там может быть много. Результаты исследования показывают что глубина пещеры составляет более 100 метров, а внизу находятся пещерные туннели длиной от 30 до 80 метров и шириной примерно 45 метров. Таким образом, как считают ученые, это может быть подходящим местом для строительства внутри лунной базы. Считается, что пол пещеры плоский, а значит проблем со строительством не должно возникнуть.

Ученые считают, что пещера была создана миллионы, а может быть миллиарды лет назад, когда лава текла под поверхностью Луны. По словам авторов исследования, первые люди изначально прятались в пещерах, так почему бы первым людям на Луне не повторить этот опыт.

Не все так хорошо, как кажется

Но есть одна проблема, которая может помешать размещению подземной базы на Луне именно в этой пещере. Дело в том, что рядом не был обнаружен водяной лед. Из него можно добывать не только воду, но и кислород для дыхания, а также из водорода и кислорода можно создавать ракетное топливо. Известно, что водяной лед в большом количестве существует на южной полюсе Луны. А обнаруженная пещера находится рядом с экватором.

Ученые считают, что подобные пещеры могут существовать и в полярных регионах Луны, а значит в любом случае их стоит рассматривать как хорошее место для жизни человека на спутнике Земли.

Как пещера поможет в изучении Луны?

С другой стороны, исследование таких подземных пещер позволит ученым получить ответы на на фундаментальные вопросы, касающиеся истории Луны. Горные породы внутри таких пещер скорее всего не изменились за миллионы или миллиарды лет, ведь на них не коазывала влияние космическая погода. Таким образом изучение горных пород позволит получить обширную информацию о геологическом прошлом Луны.

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