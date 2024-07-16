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Евросоюз лишил белорусский режим €112 миллионов в год

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  • 16.07.2024, 14:06
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Евросоюз лишил белорусский режим €112 миллионов в год

Еще один санкционный удар.

Евросоюз прекращает закупки мебели из Беларуси. Таким образом Минск лишится €112 млн ожидаемой выручки за год, сообщает Белорусский расследовательский центр со ссылкой на Earthsight.

Решение, опубликованное в конце июня, в частности, запрещает импорт мебели, подпадающей под таможенные коды 9401 и 9403, которые включены в расширенный перечень товаров, позволяющих Беларуси диверсифицировать свои источники доходов, тем самым делая возможным ее участие в российской агрессии против Украины.

Этот шаг приостанавливает закупки ЕС белорусской деревянной мебели на сумму более 112 миллионов евро в год. В последние месяцы основными пунктами ввоза этой продукции были Германия и Польша, за которыми следовали Литва и Румыния.

С начала войны в Украине ЕС импортировал белорусской мебели на сумму более 200 миллионов евро. Среди крупнейших импортеров были Польша, Германия и Нидерланды, пишет БРЦ.

В этом году правозащитники, члены Европарламента и бывшие политзаключенные Беларуси призвали Лесной попечительский совет расследовать, как мебель из белорусских тюрем получила ее одобрение.

Сертификат FSC является конкурентным преимуществом для компаний на рынке ЕС. Многие потребители предпочитают продукцию с маркировкой FSC, так как она гарантирует, что материалы добыты устойчивыми и законными методами.

Несмотря на массовые репрессии, FSC продолжал выдавать сертификаты исправительным колониям в Беларуси и в 2020 году.

БРЦ нашел восемь таких колоний. Они продавали мебель и другую продукцию, которую производили заключенные, включая осужденных по политическим статьям. Сертификаты у них отозвали только в 2021-м.

На сайте государственного предприятия «№5» (исправительная колония в Ивацевичах) до сих пор указано, что они поставляют мебель в страны ЕС.

Согласно резолюции ЕС, новый запрет не будет применяться до 2 октября 2024 года для контрактов, заключенных до 1 июля этого года.

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