«Творится что-то неладное»: на Харьковском направлении взбунтовались российские контрактники 6 16.07.2024, 16:36

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И рассказали неудобную правду о российской армии.

Группа выживших после разгрома российских военных записала видео с обращением к Путину, в котором рассказала о полной анархии в составе армии РФ. Оккупанты-контрактники с Харьковского направления заявили, что сначала им пообещали находиться на второй и третьей линии обороны, однако командование обмануло их и бросило в бой. В результате их рота была разгромлена: из 110 человек в живых осталось только 25. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Они рассказали, что в боевых подразделениях царит полнейший бардак: раненых и погибших бросают на поле боя, их никто не эвакуирует. По российским подразделениям ведет огонь российская артиллерия и миномёты, стирая целые роты с лица земли.

«Мы пошли на войну, чтобы искоренить фашизм, а оказалось, что фашизм среди нас. Из роты в 110 человек осталось 25. Нас обнуляют, по нам работает наша же арта», — заявляют они на видео.

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