Высокопоставленный дипломат КНДР сбежал в Южную Корею 17.07.2024, 7:39

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И рассказал о настроениях в Северной Корее.

Северокорейский дипломат в ноябре перебежал из Кубы в Южную Корею. Как пишет The Guardian, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила сообщение газеты Chosun Ilbo о дезертирстве политического советника посольства КНДР на Кубе. Одной из его задач было препятствование установлению дипотношений Южной Кореи и Кубы.

Известно, что 52-летний Ри Иль Гю работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи с 1999 года. Он имеет благодарность от Ким Чен Ына за успешные переговоры с Панамой об отмене задержания судна, пойманного на перевозке оружия с Кубы в 2013 году.

«Каждый северокореец хотя бы раз задумывается о жизни в Южной Корее. Разочарование в северокорейском режиме и мрачное будущее заставили меня задуматься о дезертирстве. На самом деле, северокорейцы жаждут воссоединения даже больше, чем южнокорейцы.

Все верят, что воссоединение - единственный способ обеспечить своим детям лучшее будущее. Сегодня режим Ким Чен Ына жестоко уничтожил даже малейшую надежду, оставшуюся у народа», - сказал он в интервью газете.

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