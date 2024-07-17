Трамп напомнил о своих хороших отношениях с Путиным 21 17.07.2024, 8:45

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И допустил смягчение санкций против России.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против России в рамках своего плана прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными с Ираном, но даже в случае с Ираном они не были нужны так уж сильно», — сказал Трамп.

Он также напомнил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с Путиным. «Нам никогда не грозила война. Он бы никогда не влез в Украину. Я сказал, никогда, никогда не лезь в Украину», — отметил Трамп.

Теперь, по его мнению, мир стал опаснее, поскольку за время войны в Украине действующий президент США Джо Байден «заставил Россию и Китай пожениться». «Они женаты. Затем они взяли к себе своего маленького кузена, Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен», — сказал политик.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа после вступления в должность президента. Как писал Bloomberg, он собирается принудить Украину к переговорам с Москвой под угрозой прекращения военной помощи. При этом Россию Трамп хочет усадить за стол переговоров, пригрозив увеличить поставки вооружения Киеву.

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