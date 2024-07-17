Байден назвал условие, при котором будет готов сняться с выборов 14 17.07.2024, 9:06

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Оно связано со здоровьем.

Президент США Джо Байден заявил, что единственное, что может заставить его не участвовать в президентских выборах-2024 — вердикт медиков относительно проблем с его здоровьем. Об этом 17 июля сообщил канал CBS Evening News.

«Если бы у меня появились какие-то проблемы со здоровьем, если бы кто-то — если бы врачи пришли и сказали, что у вас есть эта проблема, то у вас есть эта проблема», — сказал Байден.

Также он объяснил, почему передумал быть переходным кандидатом и изменил решение, о котором объявлял во время выборов прошлого цикла.

«Когда я впервые баллотировался, вы можете это помнить, я сказал, что буду переходным кандидатом. И я думал, что смогу отойти от этого дела и передать его кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько, настолько, настолько разобщенным», — сказал Байден интервьюеру Эду Гордону.

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