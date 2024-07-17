Почему российские «шахеды» сейчас летают через Беларусь? 2 17.07.2024, 9:20

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Новая тенденция.

В последнее время участились случаи использования воздушного пространства Беларуси во время российских атак на Украину. 16 июля в белорусском небе появились минимум два российских дрона-камикадзе Shahed, причем один из них долетел аж до Могилева, и как сообщил мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», разбился в 55 км от Бобруйска. «Белсат» разбирался, что это может значить.

В ночь на 2 марта в одном из жилых районов Одессы в результате российской атаки дронами типа Shahed произошло попадание в жилой дом, что привело к обрушению части дома и гибель нескольких человек. В результате удара погибли 12 человек, включая пятерх детей. Одесса,

Новая тенденция

В первые семь месяцев полномасштабной войны обстрелы Украины с территории Беларуси происходили почти регулярно. Согласно мониторинговому проекту «Беларускі Гаюн», всего в 2022 году из Беларуси по Украине были запущены более 700 ракет. Также имеются сведения о том, что с территории Гомельской области осенью 2022 года запускали дроны-камикадзе. Однако в октябре 2022 года все атаки прекратились. С тех пор нападения собственно из Беларуси не фиксировались, а транзитное использование белорусского воздушного пространства стало редкостью.

Но в последнее время такие случаи участились. По сведениям украинской стороны, 22 июня через воздушное пространство Беларуси пролетели ракеты, запущенные Россией по Украине, а 5, 11, 13 и 16 июля – дроны-камикадзе.

Говорить, что это явление стало массовым пока не приходится, однако начинает вырисовываться определенная тенденция. Причем обращает на себя внимание два интересных обстоятельства.

Во-первых, это не прямые удары российских «шахедов» через Беларусь. В большинстве случаев российские беспилотники типа Shahed сначала входили в воздушное пространство Украины, затем летели в Беларусь, а после возвращались в Украину.

Во-вторых, минимум в двух случаях маршрут «шахедов» в Беларуси не имеет никакого смысла с точки зрения военных операций России против Украины.

Так, 13 июля, Россия запустила из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) пять ударных дронов Shahed-131/136: четыре из них были уничтожены украинскими военными, а пятый вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области.

По данным «Беларускага Гаюна», российский «шахед» пролетел Гомель и Жлобин, вошел в Могилевскую область, а затем и в Минскую область, максимально приблизившись к столице. Затем беспилотник вошел в Витебскую область и, предположительно, долетел вплоть до Витебска. Дальнейшая судьба российского «шахеда» неизвестна: сведений об уничтожении или падении не было. Суммарно дрон-камикадзе пролетел над территорией Беларуси более 350 км.

16 июля российский «шахед» залетел в Беларусь в направлении Наровли в Гомельской области, затем зашел в Могилевскую область, двигался на Бобруйск, Быхов, Березино и далее на Могилев. В Могилеве после этого были слышны сирены воздушной тревоги. Всего БПЛА пролетел над Беларусью более 300 км, сообщает «Беларускі Гаюн». Вечером мониторинговый проект сообщил, что «шахед» разбился в 55 км от Бобруйска и в 120 км от границы с Украиной.

«Шахеды» с продвинутыми «гаджетами»

Чтобы понять, что происходит с «шахедами» в Беларуси, сначала нужно разобраться в технических особенностях этих БПЛА.

Иранские беспилотники типа Shahed (в России их называют «Герань») стали одним из ключевых инструментов воздушной войны против Украины: они массово используются против объектов гражданской инфраструктуры с осени 2022 года. Shahed 136 может нести до 40 кг взрывчатки и бить по целям на расстоянии до 1000 км (официально – даже до 2000 км). Это достаточно простой и дешевый аппарат.

Изначально «шахеды» были «слепыми»: летали только по заранее определенным координатам и не имели обратной связи с оператором. Принцип: запустил и забыл. В российской армии постоянно старались заниматься модернизацией этих БПЛА. В том числе есть сведения, что боевую часть на некоторых дронах увеличили с 40 кг до 90 кг. Однако в контексте залетов «шахедов» в Беларусь принципиально важной является другая новация: дроны-камикадзе сейчас не всегда «слепые». В некоторые БПЛА вмонтировали повербанки, 4G-модемы с SIM-картами, а в отдельных случаях – видеокамеры и блоки навигации DGPS.

Эти «гаджеты» сделали «шахеды» еще более опасными для украинцев. В условиях качественного покрытия территории мобильным интернетом оператор дрона может в режиме реального времени изменять маршрут, вводя новые координаты движения. Таким образом, если группа дронов попадает под противодействие РЭБ и сильный огонь противовоздушной обороны, россияне могут их сразу перенаправить на другой маршрут, на другие цели. Или после определенных маневров БПЛА могут вернуться для нанесения удара по первоначальной цели, дождавшись, например, того, чтобы мобильная группа ПВО переместилась в другую локацию.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии «Белсату» отмечал, что такие продвинутые версии типа Shahed не являются массовым явлением. Однако похоже, что именно они использовались в большинстве случаев «путешествий» в Беларусь.

В поисках логики

С учетом этой технической особенности, залеты «шахедов» на территорию Беларуси в ряде случаев выглядят вполне логичным военным маневром. Дроны-камикадзе, вероятно, сталкиваются с сильным огнем ПВО, поэтому меняют маршрут и переходят в воздушное пространство Беларуси, где украинцы не имеют возможности оперативно отследить их перемещение. А затем возвращаются в Украину на совершенно другом направлении, рассчитывая на фактор неожиданности. Трудно сказать, насколько это тактика эффективна на практике, но в теории она выглядит обоснованно.

Согласно мониторинговой группе «Беларускі Гаюн», 16 июля около 04:10 «шахед» из воздушного пространства Киевской области залетел в Беларусь в районе деревни Белая Сорока и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону Комарина. В 5 утра «шахед» покинул Беларусь и вернулся на территорию Украины – теперь в Черниговскую область. Суммарно дрон-камикадзе провел на территории Беларуси около 50 минут и пролетел не менее 60 км.

Аналогичный путь (только в обратном направлении) «шахед» проделал 11 июля.

Вместе с тем, маршрут «шахеда» 13 июля (долетел до Витебска) и еще одного дрона-камикадзе 16 июля (достиг Могилева) не поддается объяснению. Здесь у БПЛА либо произошел технический сбой, либо оператор непреднамеренно перепутал координаты, либо россияне просто «гоняли» дрон-камикадзе по всей стране, не зная, что с ним делать. В любом случае такое «путешествие» «шахедов» над Беларусью – вещь весьма опасная. По сути, над головами белорусов летала мощная бомба, управление которой, вероятно, на каком-то этапе было полностью или частично потеряно.

Интересно и то, какой была реакция белорусских военных на эти полеты. Когда российский дрон залетел в Беларусь 11 июля, авиацию подняли в воздух сразу – вероятно, на подстраховку. Во время витебского «путешествия» «шахеда» 13 июля, если верить «Гаюну», авиацию подняли по тревоге только через два часа. 16 июля в первом случае (маршрут Белая Сорока – Комарин) взлет белорусских самолетов не был зафиксирован. А в случае могилевского «путешествия», по данным «Гаюна», авиацию подняли в воздух через 35 минут. Почему алгоритм действий был разный – неизвестно.

Игра на нервах

Может ли быть так, что Россия специально активизировала использование белорусского воздушного пространства, чтобы повысить градус напряжения между Минском и Киевом? Политический фактор полностью исключать нельзя.

С одной стороны, чем чаще во время атак «шахеды» будут использовать Беларусь для маневрирования, тем выше вероятность того, что Украина начнет сбивать российские воздушные цели над белорусской территорией.

«Для Беларуси это не очень хорошая история в смысле еще большего вовлечения в войну, существует угроза падения обломков, неразорвавшихся ракет», – объяснял ранее в комментарии «Белсату» бывший доброволец ВСУ Андрей Кушнеров.

Кроме того, появится соблазн начать использовать воздушную Беларуси для атак украинских беспилотников на объекты на территории России. Такой транзит также может повлечь за собой эскалацию.

С другой стороны, на фоне тех массированных ракетных обстрелов, которые чинились с территории Беларуси в первые семь месяцев полномасштабной войны, нынешние залеты «шахедов» выглядят мелочью. Если бы Россия стремилась создать для Беларуси casus belli, то подготовила бы более серьезную провокацию. Разве что цели Москвы были очень ограничены: не создавать второй фронт, а просто понервировать Минск и Киев.

Следует также учитывать, что для Москвы нарушение чужого воздушного пространства вообще не является проблемой – например, известен как минимум один случай, когда россияне били по территории Украины через воздушное пространство Молдовы, в связи с чем официальный Кишинев выразил протест. Со стороны России это не было умышленной провокацией – вероятно, российских военных просто не слишком беспокоил реакция Молдовы. В случае с режимом Лукашенко, который является союзницей Москвы, россияне не рисковали получить даже дипломатическую ноту протеста.

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