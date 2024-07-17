В США полицейские, которые охраняли съезд республиканцев, застрелили мужчину 1 17.07.2024, 10:24

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Фото: AP

Он напал с ножами на безоружного.

Полицейские, охранявшие съезд Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Огайо), смертельно ранили мужчину.

Джеффри Норман, начальник полиции Милуоки, рассказал журналистам, что правоохранители увидели мужчину с двумя ножами, который вступил в перепалку с безоружным мужчиной, поэтому решили вмешаться. Злоумышленнику приказали бросить оружие, но тот не сделал этого. Поэтому в мужчину стреляли в поражение, сообщает CNN.

«Чья-то жизнь была в опасности. Эти офицеры, которые не являются местными, взяли на себя ответственность спасти сегодня чью-то жизнь», — говорил Норман на пресс-конференции.

CNN пишет, что эта стрельба вызвала гнев и критику со стороны местных активистов. Так, некоторые люди, якобы свидетели инцидента, заявляли, что у мужчины не было никаких ножей. Один из таких активистов говорил: «Если у него не было ножа, вы должны были его схватить. Зачем было в него стрелять?»

Правоохранители также уверяют, что этот инцидент никак не связан со съездом республиканцев, который продлится здесь до 18 июля.

Напомним, 13 июля на Трампа покушались во время митинга в штате Пенсильвания. После того, как раздались выстрелы, охранники закрыли собой экс-президента и вывели его со сцены.

Впоследствии стало известно, что Трамп получил легкое огнестрельное ранение. Погибли один из зрителей и нападающий.

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