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На рынке труда в Беларуси установлен новый антирекорд

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  • 17.07.2024, 11:49
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На рынке труда в Беларуси установлен новый антирекорд

Дефицит работников продолжает нарастать.

На рынке труда 17 июля был установлен очередной антирекорд. Число вакансий превысило 163 тысячи, пишет zerkalo.io.

17 июля в общереспубликанском банке вакансий на момент выхода этого текста было размещено 163 009 предложений от нанимателей. Это очередной антирекорд. Для сравнения: 3 июля было 161 045 вакансий, 31 мая не хватало 154 010 работников, а 26 марта — 141 тысячи.

По 69 тысячам вакансий из 163 предлагают зарплату до 1000 рублей. Почти по десяти тысячам обещают платить от 2000 рублей. Как правило, в объявлениях указаны суммы до уплаты налогов.

Тем временем в Беларуси «испаряются» работники. Так, в апреле снова сократилось число занятых в экономике, сообщал Белстат. Этот показатель ранее вырос в марте и феврале, а до этого падал три месяца подряд.

Решить проблему с нехваткой работников в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, а также увольнения из-за «политики».

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