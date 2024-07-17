Археологи обнаружили уникального динозавра с зелеными костями 17.07.2024, 12:52

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И узнали, с чем связан необычный окрас.

Название раскопанного доисторического существа «Гнатали» было навеяно мошками, которые водились во время раскопок этого травоядного динозавра. Гнатали отличают редкие темные пестрые оливково-зеленые кости, которые образуются из минерала селадонита, обычно формирующегося в вулканических или гидротермальных условиях — необычных средах для сохранения окаменелостей, пишет PhysOrg.

Гнатали жил около 150 миллионов лет назад в конце юрского периода, что делает его намного старше тираннозавра рекса, жившего около 66-68 миллионов лет назад. Окаменелости этого динозавра были обнаружены в 2007 году в Пустошах штата Юта, а их зеленый оттенок объясняется вулканической деятельностью 50-80 миллионов лет назад, которая заменила первоначальные минералы селадонитом. Обычно окаменелости динозавров имеют коричневый цвет из-за кремнезема или черный из-за минералов железа, что делает зеленые кости Гнатали необычной находкой.

Луис М. Чиаппе из Института динозавров музея подчеркнул образовательную ценность таких находок, отметив: «Динозавры — отличное средство для обучения наших посетителей природе науки, и что может быть лучше зеленого динозавра длиной почти 80 футов, чтобы вовлечь их в процесс научных открытий и заставить задуматься о чудесах мира, в котором мы живем!»

Мэтт Уэдел, анатом и палеонтолог из Западного университета здравоохранения, вспомнил, что «слухи о зеленом динозавре ходили еще во времена моей учебы в аспирантуре», и выразил свое удивление, увидев кости, назвав их «не похожими ни на что другое, что я когда-либо видел».

Гнатали похож на зауропода Diplodocus, входящего в семейство массивных травоядных, к которому относятся бронтозавр и брахиозавр. Джон Уитлок из колледжа Маунт Алоизиус отметил важность наличия почти полного скелета, сказав: «Он невероятно огромен, и это действительно расширяет наши возможности для понимания как таксономического разнообразия, так и анатомического разнообразия».

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