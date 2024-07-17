Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 35 стран Европы 14 17.07.2024, 20:21

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Он будет действовать с 19 июля.

Беларусь с 19 июля установит в одностороннем порядке безвизовый режим въезда и выезда в нашу страну через все действующие автодорожные и железнодорожные пункты пропуска для граждан 35 европейских государств. Об этом рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков.

По словам чиновника, предложение «отработали и рассмотрели» со всеми заинтересованными сторонами сотрудники беларусского внешнеполитического ведомства. Диктатор Александр Лукашенко инициативу поддержал.

— С 19-го числа с 8.00 вводится новый режим для граждан стран ЕС и иных европейских стран, для которых до настоящего времени действовал визовый режим, безвизовый порядок въезда через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на срок до 30 суток, — сообщил Рыженков.

Безвиз будет действовать по 31 декабря 2024 года в наземных и воздушных пунктах пропуска.

Действующий режим безвизового въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран также сохраняется.

Список стран, на которые распространяется нововведение о безвизовом въезде через автодорожные и железнодорожные пункты пропуска:

1. Австрийская Республика.

2. Княжество Андорра.

3. Королевство Бельгия.

4. Республика Болгария.

5. Босния и Герцеговина.

6. Государство-город Ватикан.

7. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

8. Венгрия.

9. Греческая Республика.

10. Королевство Дания.

11. Ирландия.

12. Республика Исландия.

13. Королевство Испания.

14. Итальянская Республика.

15. Республика Кипр.

16. Княжество Лихтенштейн.

17. Великое Герцогство Люксембург.

18. Республика Мальта.

19. Княжество Монако.

20. Королевство Нидерландов.

21. Королевство Норвегия.

22. Португальская Республика.

23. Румыния.

24. Республика Сан-Марино.

25. Республика Северная Македония.

26. Словацкая Республика.

27. Республика Словения.

28. Финляндская Республика.

29. Французская Республика.

30. Федеративная Республика Германия.

31. Республика Хорватия.

32. Чешская Республика.

33. Швейцарская Конфедерация.

34. Королевство Швеция.

35. Эстонская Республика (в том числе лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонской Республике).

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