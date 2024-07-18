В Сербии сделали заявление, которое явно не понравится Кремлю
- 18.07.2024, 9:03
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Белград все ближе к ЕС.
Сербия к 2027 году завершит все «сложные реформы», необходимые для вступления страны в ЕС, заявил глава сербского МИД Марко Джурич после встречи с верховным представителем Европейского союза по международным делам и безопасности Жозепом Боррелем, сообщает «Евроньюс».
Эти реформы затрагивают экономические, политические и другие ключевые сферы жизни государства, отметил Джурич.
«Это важно для нашего положения на европейском пути. Это важно для нашего уровня жизни, экономики, а также общества», — объяснил глава МИД Сербии. Он добавил: Белград ожидает, что его старания «будут оценены по достоинству».
После развязывания Владимиром Путиным полномасштабной войны в Украине от России стали отдаляться многие ее ближайшие союзники. В их числе — Сербия. В октябре прошлого года Александр Вучич в интервью телеканалу CNN заявил, что приоритетом для его страны сейчас является вступление в ЕС. Говоря о ситуации с Косово, он указал, что Сербия заинтересована в достижении мира и привержена переговорам. Президент отметил, что открыт к обсуждению всех вопросов с партнерами, в том числе «европейскими и американскими друзьями».