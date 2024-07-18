В РФ крупный чиновник-взяточник попросился на войну 1 18.07.2024, 9:30

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Его обвиняют в восьми эпизодах получения взяток.

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках на 100 млн российских руб. и мошенничестве, заявил о желании отправиться на войну в Украину, пишет The Moscow times.

«Я давно сказал, что сам пойду на СВО. Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — заявил Кибовский во время судебного заседания по вопросу о мере пресечения.

Экс-чиновник обвиняется в восьми эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и одном покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159). Только за получение взяток ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты, действуя при этом вместе с «другими соучастниками в составе организованной группы». В ходе судебного заседания он не признал вину. Суд арестовал экс-чиновника до 16 сентября.

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