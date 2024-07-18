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В Мариуполе 12 оккупантов отравили арбузами

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  • 18.07.2024, 12:33
  • 5,422
В Мариуполе 12 оккупантов отравили арбузами

Есть погибшие.

В оккупированном РФ Мариуполе 12 российских военных умерли от отравления арбузами, четверо находятся в больнице.

Как пишут российские пропагандистские каналы, на прошлой неделе местные жители угостили их арбузами с дозами мышьяка со словами:

«Возьмите, парни, спасибо вам за то, что нас защищаете». Оккупанты съели подаренные ягоды, которые, по версии роспропаганды, отравили украинские диверсанты. Якобы ФСБ проводит расследование инцидента.

На это сообщение отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, написав «просто работаем».

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