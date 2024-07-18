Российский «Норникель» приготовился массово выводить производство в Китай 1 18.07.2024, 19:37

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Из-за санкций.

Санкции и проблемы с платежами заставляют экспортоориентированные российские компании выводить производство за границу. «Норильский никель», крупнейшая в стране горнодобывающая компания, ищет возможность реализовать несколько проектов в Китае. В июле ее руководители провели переговоры с потенциальными партнерами и подписали около десятка меморандумов о взаимопонимании в сферах, охватывающих все металлы, с которыми работает компания, включая медь, никель, палладий.

Об этом Bloomberg рассказали два человека, знакомых с ситуацией.

Хотя «Норникель», будучи ведущим мировым производителем ряда металлов, в том числе никеля и металлов платиновой группы, не попал под санкции США и ЕС, общая экономическая и политическая ситуация сказывается и на нем. Компании пришлось переориентировать поставки, и в 2023 г. Китай стал ее крупнейшим экспортным рынком, обеспечивая более половины продаж.

Однако и в торговле с Китаем появились проблемы. Китайские банки ужесточили проведение российских платежей после того, как в декабре США объявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, способствующих функционированию российского ВПК. А в июне эти меры были расширены: наказание стало грозить уже тем банкам, что обрабатывают платежи не только для российских оборонных предприятий и сотрудничающих с ними фирм, но и для любых подсанкционных лиц (а их более 4500).

В результате у главных российских экспортеров – сырьевых компаний стали возникать проблемы с получением денег за поставки продукции в Китай. Причем не проходят платежи не в долларах, которые уже вытеснены из российско-китайской торговли, а в юанях. Это свидетельствует о том, что китайские банки просто не хотят рисковать, связываясь с российскими компаниями.

До войны «Норникель» экспортировал в основном переработанную в России продукцию. Но санкции заставили некоторых западных производителей отказаться от российских металлов и осложнили проведение платежей, что побудило компанию к поиску способов перенести некоторые заключительные этапы производства за пределы России, пишет Reuters. И сейчас «Норникель» ведет с несколькими китайскими производителями аккумуляторов переговоры о строительстве в КНР завода по выпуску никеля из российского полуфабриката, сообщили агентству три знающих об этом человека.

Среди этих компаний – CNGR Advanced Material и Brunp Recycling, «дочка» ведущего китайского (и мирового) производителя аккумуляторов CATL.

«Норникель», по словам одного из источников Reuters, готов поставлять на завод 50 000 тонн металла в год – почти четверть своего годового производства, которое в 2023 г. составило 209 000 тонн никеля (около 6% мирового объема).

В апреле президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что компания планирует перенести в Китай плавильные мощности Медного завода, модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием. Для этого будет создано совместное предприятие с местным партнером. «Норникель» рассчитывает завершить передислокацию к середине 2027 г.

Переговоры в Китае на прошлой неделе велись прежде всего по этому проекту, но также касались других, говорят источники Bloomberg, в том числе никелевого завода для аккумуляторов, о котором сообщил Reuters.

Успешный результат поиска новых возможностей не гарантирован. По словам двух источников Reuters, китайские компании опасаются санкционных рисков, и те из них, что поставляют продукцию на экспорт, могут не захотеть работать с «Норникелем» из-за боязни, что западные покупатели откажутся от поставок, связанных с Россией.

Ранее все связи с Россией разорвала другая металлургическая компания – «Полиметалл». Один из крупнейших в прошлом добытчиков золота и серебра в России оставил себе только два месторождения в Казахстане, продав восемь российских. Акции, обращавшиеся на Московской бирже, были конвертированы в бумаги, торгующиеся на Международной бирже Астаны. «Полиметалл» хочет построить в Казахстане горно-металлургический комбинат и приобрести новые активы, рассчитывая в 2026 г. восстановить листинг в Лондоне, от которого пришлось отказаться в прошлом году из-за санкций.

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